Dolar
43.64
Euro
52.05
Altın
5,083.48
ETH/USDT
1,937.70
BTC/USDT
66,701.00
BIST 100
13,770.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın füze programına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek "Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre Erakçi, İran devriminin 47. yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da düzenlenen yürüyüşte ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erakçi, "Hiç kimse İran'ın füzelerine en küçük bir müdahalede bulunamaz. Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, ABD'yle müzakerelerin bir sonraki turunun zamanı ve yerine ilişkin soru üzerine, henüz belirlenmiş bir tarih ve yer olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İran'la varacakları bir anlaşmanın nükleer programı her türlü kapsayacağını belirterek anlaşmanın İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerektiğini ifade etmişti.

Trump, Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

ABD'li ve İranlı temsilciler, 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek
Uludağ'a teller üzerinde ulaşım zamandan tasarruf sağlıyor
İzmir'de orman yangınında zarar gören yapıların yerine inşa edilen konutlar yükseliyor
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 azaldı
"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Türkiye’yi ziyaret edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet