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İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyurmasıyla sirenlerin çaldığı Kudüs'ten yayındayız
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı: Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız, İran'la çatışmaya girmeyin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söylerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." dedi.

Ahmet Dursun  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İran Cumhurbaşkanı: Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız, İran'la çatışmaya girmeyin

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.

İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."

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