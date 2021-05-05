Euro
10.03
Dolar
8.36
BIST 100
1,417.18
Altın
1,777.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile Saraybosna'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak." dedi.

Muhammet Kurşun   | 05.05.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak

Tahran

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Viyana'da yürütülen müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Nükleer anlaşmanın taraflarının uluslararası sözleşmelere uymaktan başka bir yol olmadığını anladığını ifade eden Ruhani, "Viyana'da müzakereler doğru çerçevede ve istikamette ilerliyor. Halk sabrın karşılığını Viyana'da görecek. Bu İran için büyük bir başarıdır." diye konuştu.

Hâlihazırda izlenen yolun yaptırımların kalkması için uygun olduğunu söyleyen Ruhani, "Cumhurbaşkanı olarak yaptırımların başarısız olduğunu halkımıza ilan ediyorum. Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak. Büyük bir hareketliliğe şahit oluyoruz ve bu istikamet gelecek günlerde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğini yineleyen Ruhani, bölge ülkelerinin de nükleer anlaşma ile sorunları olmadığını dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin de gelecek aylarda milyonlarca aşıyı rahat bir şekilde üretebileceklerini kaydetti.

Ruhani, "Dışarıdan da 1 milyon yerine 10 milyon doz sipariş verdik. Bunlar da kısa sürede gelecek ve genel aşılama hızlanacak." diye konuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşıda faz-2'nin immun yanıtı gibi çalışmaların birçoğu bitirildi
Hindistan'da günlük can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tümünde azaldı
Gazze'de Kovid-19 aşısı önündeki engeller: Miktar yetersizliği ve güven sorunu
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak

Ortadoğu’da yeni bir dönem mi başlıyor?

Cevad Zarif’in ses kaydı ve İran’da yükselen tansiyon

İran'da son 24 saatte 344 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 344 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İranlılara Dışişleri Bakanı Zarif'in sızdırılan ses kaydıyla ilgili görüşlerini sorduk

İranlılara Dışişleri Bakanı Zarif'in sızdırılan ses kaydıyla ilgili görüşlerini sorduk
Muhammed bin Selman neden İran'a yaklaşıyor

Muhammed bin Selman neden İran'a yaklaşıyor