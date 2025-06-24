İran: ABD üssüne saldırı, Katar hükümetine karşı bir eylem olarak değerlendirilmemeli
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede yaşanan son gelişmeleri görüştü.
Ankara
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Görüşmede Erakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin "dostça ve güçlü" olduğunu belirterek, İran’ın bu kapsamlı ilişkileri "iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde sürdürme ve güçlendirme konusundaki kararlığını" ifade etti.
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İran’ın, El Udeyd'deki ABD üssüne yönelik eyleminin, "ABD'nin 22 Haziran'da İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik askeri saldırısına yanıt olarak meşru müdafaa hakkı çerçevesinde” gerçekleştirildiğini söyleyen Erakçi, bu adımın “dost ve kardeş Katar hükümetine karşı bir eylem olarak değerlendirilmemesi” gerektiğini vurguladı.
İran ordusu Katar ve Irak’taki ABD üslerini hedef aldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 23, 2025
◾ İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı
◾ İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini… pic.twitter.com/5LJkJZMtyS
Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek ülkesinin “bölge ülkeleriyle istişare ederek İran ile diğer bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin bu kötülüklerden etkilenmesine izin vermeyeceğini” ifade etti.
Katar hükümetinin üst düzey yetkililerinin, İsrail’in ve ABD'nin saldırılarını kınama yönündeki tutumlarını takdir eden Erakçi, Katar'ın bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemedeki rolü ve yapıcı çabalarından da övgüyle söz etti.
İran, Katar’daki El-Udeyd ABD Hava Üssü’nü hedef aldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 23, 2025
◾ ABD'li yetkili, İran'ın, Katar'daki ABD üssüne saldırısında can kaybı bilgisi olmadığını belirtti
◾ BM, İran'ın Katar'daki ABD üslerine saldırı haberinin ardından istikrarsızlık riskine karşı uyardı
Saldırıya ilişkin… pic.twitter.com/ZGuANgYce7
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani de ülkesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasında yapıcı rol oynama konusundaki kararlılığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.