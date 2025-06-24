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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran: ABD üssüne saldırı, Katar hükümetine karşı bir eylem olarak değerlendirilmemeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Haydar Şahin  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İran: ABD üssüne saldırı, Katar hükümetine karşı bir eylem olarak değerlendirilmemeli

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin "dostça ve güçlü" olduğunu belirterek, İran’ın bu kapsamlı ilişkileri "iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde sürdürme ve güçlendirme konusundaki kararlığını" ifade etti.

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İran’ın, El Udeyd'deki ABD üssüne yönelik eyleminin, "ABD'nin 22 Haziran'da İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik askeri saldırısına yanıt olarak meşru müdafaa hakkı çerçevesinde” gerçekleştirildiğini söyleyen Erakçi, bu adımın “dost ve kardeş Katar hükümetine karşı bir eylem olarak değerlendirilmemesi” gerektiğini vurguladı.

Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek ülkesinin “bölge ülkeleriyle istişare ederek İran ile diğer bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin bu kötülüklerden etkilenmesine izin vermeyeceğini” ifade etti.

Katar hükümetinin üst düzey yetkililerinin, İsrail’in ve ABD'nin saldırılarını kınama yönündeki tutumlarını takdir eden Erakçi, Katar'ın bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemedeki rolü ve yapıcı çabalarından da övgüyle söz etti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani de ülkesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasında yapıcı rol oynama konusundaki kararlılığını vurguladı.

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