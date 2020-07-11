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Dünya

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 55'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 55'e çıktı.

İdiris Okuduci   | 11.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 55'e yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 95 artışla 3 bin 55 oldu.

Irak'taki toplam vaka sayısı da 2 bin 734 artarak 75 bin 194'e yükseldi.


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