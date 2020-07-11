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Dünya

Yemen'de 'özgürlüklerin bastırılması' ve 'zorla kaybetme' olayları protesto edildi

Yemen'in Hadramevt ilinde onlarca gösterici "özgürlüklerin bastırılması" ve "zorla kaybetme" olaylarını protesto etti.

Ali Semerci   | 11.07.2020
Yemen'de 'özgürlüklerin bastırılması' ve 'zorla kaybetme' olayları protesto edildi

Yemen

Yemen'in Hadramevt ilinin merkezi el-Mukella'da yerel yönetim binası önünde düzenlenen protestoda çoğunluğu basın mensubu olan göstericiler, gazetecilerin ve vatandaşların gerekçesiz bir şekilde alıkonularak zorla kaybedilmesini kınayan pankartlar taşıdı.

Göstericiler, 50 gün önce gözaltına alınan foto muhabiri Abdullah Bekiir ve ildeki yerel yönetim divanında çalışan Ahmed el-Yezidi ile Fehmi Ba Afiye'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Gösteride yapılan basın açıklamasında da bu kişilerin gizemli koşullarda gözaltına alındığı ve ne durumda olduklarının bilinmediği vurgulandı.

İnsan hakları örgütlerini konuya ciddi ve etkin bir şekilde müdahale etmeye çağıran göstericiler, yetkililerden de ya ortaya delil koymalarını ya da söz konusu şahısları serbest bırakmalarını istedi. Gösterciler yetkililere taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda protestoları tırmandıracakları uyarısında bulundu.

"Zorla kaybetme" olayları

Gözaltına alınanlara resmi makamların net bir suç yöneltmediği belirtilen açıklamada, bunun yerel yasalar ve uluslararası anlaşmalarla bağdaşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltı olaylarının uluslararası hukuka göre "zorla kaybetme" niteliği taşıdığı ifade edildi.

Yemen Basın Özgürlüğü Gözlemevinden geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, 2020'nin ilk yarısında basına yönelik 100’ün üzerinde hak ihlali gerçekleştiği bildirilmişti.

Uluslararası hukuk literatüründe "zorla kaybetme" terimi, "muhalif grupları bastırma ve sindirme amacıyla uygulanan şiddet yöntemi" olarak tanımlanıyor.

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