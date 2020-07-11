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Dünya, Koronavirüs

Venezuela'da Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'de Kovid-19 tespit edildi

Venezuela'da, Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sinan Doğan   | 11.07.2020
Venezuela'da Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'de Kovid-19 tespit edildi

Ankara

Venezuela'da, Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

El Aissami, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm tıbbi protokollere uyarak kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Virüse karşı savaşı kazanacağını vurgulayan El Aissami "Hayata ve tanrıya tutunarak bu savaşa girişiyorum çünkü biz kazanacağız." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da konuya ilişkin Twitter'dan "Güçlü ol kardeşim, bu yeni savaşı Allah'ın ilahi ışığıyla kazanacağız. Şimdi sağlığın ve kısa zamanda iyileşmen için doktorların tüm tedavilerini ve tavsiyelerini uygulayacağız. Sağlıklı bir yaşam için kazanacağız." mesajını paylaştı.

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Cabello'nun Kovid-19 testi pozitif çıktmıştı

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ülkede 8 bin 372 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgına bağlı olarak 80 ölüm gerçekleşti.




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