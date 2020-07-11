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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı

İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 bin 266'ya ulaşırken, can kaybı ise 351'e çıktı.

Esat Fırat   | 11.07.2020
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı

Kudüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 36 bin 266'ya ulaşırken, can kaybı ise 351'e çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan bir hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 351'e ulaştığı, 713 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 36 bin 266'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 130’unun durumunun ağır olduğu, 18 bin 613 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı iyileşen hasta sayısına yaklaştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalarda görülen artış nedeniyle salgında ikinci dalga yaşanırken, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da 17 bin 615'e yükseldi.

Günlük vakaların her geçen gün arttığı ülkede, aktif vaka sayısı, iyileşen hasta sayısına yaklaşıyor.

Mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Ayrıca, sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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