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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere göre bugün en az 1000 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının beklendiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 11.07.2020
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.

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