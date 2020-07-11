Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan, Sırp askerlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin ölümüyle sonuçlanan soykırımın 25.yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 2, Güney Kore'de 35 yeni vaka tespit edildi.

Nuri Aydın   | 11.07.2020
Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı ise 83 bin 587'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 623 kişi iyileşti.

Güney Kore'de vaka sayısı 13 bin 373'e yükseld

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 373'e yükseldi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 35 vaka tespit edildi.

Yeni tespit edilen vakalardan 13'ü mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 338'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 144 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vakası sayısı 1806'ya ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölüm gerçekleşmezken, virüse bağlı 288 kişi yaşamını yitirdi.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Artan vakalar üzerine Güney Kore'de ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmişti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı
Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti

Benzer haberler

ARTED Başkanı Ayhan Öztürk: Salgın tıbbi cihaz sektörünün önemini ortaya koydu

ARTED Başkanı Ayhan Öztürk: Salgın tıbbi cihaz sektörünün önemini ortaya koydu

Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda

Dünyada salgın hastalıklar 120 yılda 110 milyon can aldı

Dünyada salgın hastalıklar 120 yılda 110 milyon can aldı

Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı

Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı
Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü