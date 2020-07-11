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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1214, Meksika'da 665, Hindistan'da 519 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1214, Meksika'da 665, Hindistan'da 519 kişi hayatını kaybetti.

Nuri Aydın   | 11.07.2020
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1214, Meksika'da 665, Hindistan'da 519 kişi hayatını kaybetti

Ankara
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Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1214, Meksika'da 665, Hindistan'da 519 kişi hayatını kaybetti
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