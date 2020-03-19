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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Irak'ın güneyindeki Basra ve Zikar illerinde 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Halime Afra Aksoy   | 19.03.2020
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 14'e çıktı.

Basra Valisi Esad el-İydani, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zikar Valiliği Sağlık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada da El-Hüseyin Eğitim Hastanesi'nde bulunan bir hastanın virüs nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olarak duyurulmuştu.

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