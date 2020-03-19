Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Irak'ın güneyindeki Basra ve Zikar illerinde 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
Bağdat
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 14'e çıktı.
Basra Valisi Esad el-İydani, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Zikar Valiliği Sağlık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada da El-Hüseyin Eğitim Hastanesi'nde bulunan bir hastanın virüs nedeniyle öldüğü duyuruldu.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olarak duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.