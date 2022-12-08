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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Dünya

Irak, yeni "Sınır Muhafızları Gücü" oluşturacak

Irak merkezi yönetimi, Türkiye ile İran sınır bölgesinde oluşturacağı yeni "Sınır Muhafızları Gücü" için başvuruları almaya başladı.

Haydar Karaalp   | 08.12.2022
Irak, yeni "Sınır Muhafızları Gücü" oluşturacak Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Bağdat

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sınır Muhafızları Gücü için başvuruların elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Tümgeneral Saad Maan da konuya dair yaptığı basın açıklamasında, "Sınır Muhafızları Gücü için sadece Erbil, Duhok ve Süleymaniye’den yapılan başvurular değerlendirilecek. IKBY'deki sınır bölgelerimiz, oradaki Peşmerge güçleri ile koordinasyon halinde korunacak." dedi.

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Yahya Resul de 4 Aralık'ta yaptığı basın toplantısında, sınır güvenliğine değinerek, Irak'ın komşu ülkelere karşı saldırı sahası olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Resul, "Tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler içerisindeyiz ve bu ilişkileri ülkemiz ve komşu ülkelerin de çıkarına hizmet doğrultusunda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında 23 Kasım'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda, İran ile Türkiye sınır bölgelerinde yeni sınır muhafızları gücünün kurulması kararı alınmıştı.

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