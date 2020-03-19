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Kültür Sanat, Koronavirüs

73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Yusuf Özcan   | 19.03.2020
73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.


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