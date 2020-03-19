73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Paris
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Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.
Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.
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