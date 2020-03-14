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Dünya

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

İdiris Okuduci   | 14.03.2020
Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı

Irak
Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

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