Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı
Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.
Irak
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