Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü
Irak Sağlık Bakanlığı, bir süre önce İran'dan Kerkük'e dönen aileden 4 kişide koronavirüs görüldüğünü belirtti.
Bağdat, Kerkük
Irak’ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandı.
Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.
Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.
Kerkük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlanmasından sonra kentteki tüm okul ve üniversitelerin tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, eğitim kurumlarının ne zaman açılacağına dair tarih verilmedi.
Kentte ayrıca 15 gün boyunca toplu etkinlikler de yasaklandı.
Süleymaniye'de de okullar tatil
Bu arada Süleymaniye İl Meclisinden yapılan yazılı açıklamada da Süleymaniye'deki okulların da tedbir amaçlı 26 gün tatil edildiği bildirildi.
Irak'ta ilk kez dün yeni tip koronavirüs vakası görülmüştü. Necef kentinde İranlı bir öğrencide virüs tespit edildiği duyurulmuştu.
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