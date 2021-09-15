Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.
Erbil
Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Akre ilçesinin Nehle bölgesinde, PKK'nın yola yerleştirdiği 3 patlayıcı infilak etti.
Patlamada 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.