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Dünya

Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bekir Aydoğan   | 15.09.2021
Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Erbil

Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Akre ilçesinin Nehle bölgesinde, PKK'nın yola yerleştirdiği 3 patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

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