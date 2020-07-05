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Dünya, Koronavirüs

Irak’ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 105 kişi hayatını kaybetti

Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 105 kişi yaşamını yitirdi.

Laith Al-jnaidi,Gülşen Topçu   | 05.07.2020
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 105 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

İstanbul

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 105 ölüm meydana geldi, ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 473’e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Açıklamada 2 bin 125 yeni vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 60 bin 479’a çıktığı aktarıldı.

Ülkede toplam iyileşen hasta sayının da 33 bin 17 olduğu belirtildi.






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