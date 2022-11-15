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Dünya

Bağdat Havalimanı'nda çıkan yangın söndürüldü

Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın gidiş terminalinde çıkan yangın söndürüldü.

Çağrı Koşak   | 15.11.2022
Bağdat Havalimanı'nda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Irak resmi ajansı INA'nın Sivil Savunma Müdürlüğünden aktardığı habere göre, başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın gidiş terminalinin kafeterya kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen havalimanı çalışanı 3 işçiye görevliler tarafından müdahale edildiği, yolcuların ise yangından etkilenmediği belirtildi.

Yangın nedeniyle uçuş iptali yaşanmadığı ve uçuşların belirlenen saatlerde seferlerine devam ettiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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