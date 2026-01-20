Dolar
43.29
Euro
50.82
Altın
4,733.89
ETH/USDT
3,092.60
BTC/USDT
90,995.00
BIST 100
12,773.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otoparka daldı. Olay yerinden yayındayız İstanbul Ataköy'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Dünya

Irak Savunma Bakanı: Hiçbir tehdidin Irak’ın güvenliğini etkilemesine izin vermeyeceğiz

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ülke sınırlarının güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu ve hiçbir tehdidin Irak’ın güvenliği ve istikrarını etkilemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Haydar Karaalp  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Irak Savunma Bakanı: Hiçbir tehdidin Irak’ın güvenliğini etkilemesine izin vermeyeceğiz

Bağdat

Irak resmi ajansı INA, Bakan Abbasi’nin açıklamalarına yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Abbasi, Irak sınırlarının güvenlik güçlerinin kontrolü altında ve Irak ordusunun, her türlü güvenlik tehdidiyle başa çıkmak için yüksek kapasitelere ve sağlam planlara sahip olduğunu söyledi.

Bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Abbasi, “DEAŞ unsurlarının hareketleri dahil olmak üzere hiçbir tehdidin Irak’ın güvenliği ve istikrarını etkilemesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari de yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşananları yakından takip ettiklerini aktararak özellikle Suriye ile olan sınırda, tahkimat çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Sınır hattı boyunca 620 kilometre uzunluğunda hendekler kazdık ve sınır noktalarında gece gündüz termal kameralarımız bulunuyor.” diyen Şammari, "Irak sınırlarına yapılacak herhangi bir yaklaşım, ateş açılarak karşılanacaktır.” dedi.

Irak Genelkurmay Başkanı General Abdulemir Yarullah da yanındaki askeri heyetle Irak-Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu
Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Irak Savunma Bakanı: Hiçbir tehdidin Irak’ın güvenliğini etkilemesine izin vermeyeceğiz

Irak Savunma Bakanı: Hiçbir tehdidin Irak’ın güvenliğini etkilemesine izin vermeyeceğiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet