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Dünya

Irak: Cidde Zirvesi'nde İsrail'le normalleşme gündeme gelmeyecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın düzenlenecek zirvede, İsrail'le normalleşme konusunun gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 15.07.2022
Irak: Cidde Zirvesi'nde İsrail'le normalleşme gündeme gelmeyecek

Bağdat

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Başbakan Kazımi, Suudi Arabistan ziyareti öncesi başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Cidde Zirvesi'nde bölge ve dünya için büyük sıkıntılar olan enerji, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında iş birliği meselelerinin tartışılacağını belirten Kazımi, İsrail ile normalleşme meselesinin de ele alınacağına dair iddiaların doğru olmadığını, bu konunun asla gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Irak'ın Filistin meselesi konusunda tutumunun sabit olduğunu, Filistin halkının meşru haklarına destek verdiğini vurgulayan Kazımi, "Cidde'de normalleşme meselesinin konuşulacağı yönünde çıkan söylentilerin amacı, Irak'ın bölgedeki konumunu geri kazanmasını engellemektir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın ilişkilerde sıfır sorun ve denge politikası yürüttüğünü kaydeden Kazımi, Irak'ın hiçbir zaman komşu ülkeler için tehdit olmayacağını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılımıyla Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün bulunacağı bir zirve düzenlenecek.

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