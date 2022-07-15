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Dünya

ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'da

Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'e açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı oldu.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran, Ahmet Dursun, Mahmut Geldi   | 15.07.2022
ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'da

Cidde

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştı.

Filistin ve İsrail'deki temaslarının ardından Biden, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan doğrudan Suudi Arabistan'a hareket etti.

Biden'ı taşıyan başkanlık uçağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na indi.

ABD Başkanı, havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender Al Suud tarafından karşılandı.

Havalimanındaki karşılamadan sonra Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile bir araya gelmek üzere Selam Sarayı'na doğru yola çıktı.

Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı oldu.

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