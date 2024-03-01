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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de ampute gençler bisikletleriyle Refah kentine sığınan Filistinlilere yardım dağıtıyor

Gazze Şeridi'ndeki ampute Filistinliler, Refah sokakları ve mülteci kamplarını bisikletleriyle dolaşarak hayata tutunmaya çalışan yerinden edilmiş kişilere yiyecek ulaştırıyor.

Muhammed Macid  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Gazze’de ampute gençler bisikletleriyle Refah kentine sığınan Filistinlilere yardım dağıtıyor

Gazze

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 30 binden fazla Filistinli sivili öldürdüğü Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini engelleyerek bölgeyi kasıtlı olarak kıtlığa sürüklüyor.

Filistinli 6 ampute bireyin bir araya gelerek oluşturduğu ekip, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve Refah'a sığınan insanlara yardıma koşuyor.

Filistinli 27 yaşındaki Ala ed-Dali, protez ayağıyla pedal çevirdiği bisikletiyle yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'ta insanlara umut olmaya çalışıyor.

Dali, kendisi gibi ampute edilmiş 5 kişiyle oluşturdukları ekiple İsrail'in devam eden bombardımanına aldırış etmeden Refah'ın saldırılarda tahrip edilmiş sokaklarında bisiklet kullanarak insanlara yiyecek ulaştırıyor.

Bağışçılar, dernekler ve yardım kuruluşları tarafından finanse edilen Filistinli ampute gençler, aylardır gıda, su, ilaç ve yakıt erişimi olmayan yerinden edilmiş sivillere çeşitli sebzelerle doldurdukları poşetleri dağıtıyor.

Yerinden edilmiş insanların acılarını hafifletmek için zorluklara meydan okuyorlar

Dali ve arkadaşları, İsrail'in yolları bombalaması ve yaşanan yıkım sonrasında molozların her yere dağılması yüzünden çok fazla zorlukla karşıya kalıyor.

Yardım dağıtırken defalarca bisikletten düştüklerini anlatan Dali ve arkadaşları, yerinden edilenlerin acılarını hafifletmek için tüm engellere meydan okuyor.

AA muhabirine konuşan Dali "Benim gibi ampute bireylerden oluşan bir ekiple, Refah kentine sığınan Filistinlilerin sıkıntılarını bir nebze de olsa azaltmak için sebze dağıtıyoruz" dedi.

Filistinli genç, "Ayağımın kesilmesine rağmen acıya meydan okuyorum ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kamplarda bisiklet kullanarak paket dağıtmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Dağıttıkları yardımların belki basit gibi göründüğünü söyleyen Dali, bunun bile İsrail saldırılarında her şeylerini kaybeden ve Refah'a sığınmak zorunda kalan Filistinli aileler için çok önemli olduğunu ifade etti.

"Ayaklarımız kesilse de işgal sona erene kadar teslim olmayacağız"

Başlattıkları bu girişimle sadece insanlara yardım etmeyi amaçladıklarını söyleyen Dali, "Dünyaya, ayaklarımız kesilse de işgal sona erene kadar teslim olmayacağımıza dair güçlü bir mesaj veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yardımları dağıtırken birçok zorlukla karşılaştıklarına işaret eden Dali, İsrail'in sokakları tahrip etmesi ve evleri yıkıp molozları etrafa saçması sonucu yollarda hareket etmenin oldukça güç olduğunu ancak kendilerinin bu zorlukları da aştığını anlattı.

Dali, "Bozuk yollarda dengemizi sağlayamadığımız ve bisikletlerimizden düştüğümüz çok oldu." diye konuştu.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

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