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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in hava saldırısında ölen Lübnanlı çift, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 2 sivil, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İdiris Okuduci  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
İsrail'in hava saldırısında ölen Lübnanlı çift, son yolculuğuna uğurlandı

SUR

İsrail savaş uçaklarının 28 Şubat'ta, Sur kentine bağlı Kafra beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında yaşamını yitiren Hüseyin Ali Hamdan ve eşi Manar Abadi için ailesi, yakınları ve belde sakinleri ile Hizbullah mensuplarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Katılanların gözyaşları içerisinde çiftin resimlerini taşıdığı törende, beldedeki cami önünde kılınan namazın ardından cenazeler, belde mezarlığında toprağa verildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 222 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.


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