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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aktivistler, Batı Kudüs'te "savaş karşıtı" gösteri düzenledi

İsrailli aktivistler, Batı Kudüs'te, Gazze'ye yönelik 4 aydır devam eden saldırıları protesto etti.

Enes Canlı  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
İsrailli aktivistler, Batı Kudüs'te "savaş karşıtı" gösteri düzenledi Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisi yakınındaki Paris Meydanı'nda toplanan aktivistler, "Hemen savaşı durdurun", "30 bin", "Soykırımı şimdi durdurun" ve "Artık öldürmeye yeter" yazılı pankartlar taşıdı.

"Ellerinizde kan var" çağrısıyla yapılan gösteriye, bazı eylemciler ellerini kırmızı boyayla kaplayarak katıldı.

İsrail polisinin yoğun önlem aldığı bölgede yoldan geçen bazı İsrailliler, protesto gösterisi yapan gruba tepki gösterince taraflar arasında atışma yaşandı.

Eylemdeki dövizleri toplamaya çalışan İsrail polisi, protesto gösterisini de güç kullanarak dağıttı. Arbedenin yaşandığı eylemde, polis, "savaş karşıtlarından" 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.

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