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Dünya

Kudüs'te araçlı saldırıda 12 İsrail askeri yaralandı

Batı Kudüs'te araçlı saldırı sonucu biri ağır 12 İsrail askeri yaralandı.

Mustafa Deveci   | 06.02.2020
Kudüs'te araçlı saldırıda 12 İsrail askeri yaralandı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde Batı Kudüs'te bir Filistinlinin aracını İsrail askerlerinin üzerine sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 12 İsrail askerinin yaralandığı, kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail polisi, saldırıda kullanılan aracın işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında terk edilmiş halde bulunduğunu kaydetti.




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