Euro
8.44
Dolar
7.00
BIST 100
1,545.38
Altın
1,786.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Ankara 7.Olağan İl Kongresi
logo
Dünya

Irak Başbakanlık Sözcüsü, Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin IKBY içinden atıldığını açıkladı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, 15 Şubat'ta Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinden atıldığını söyledi.

Haydar Karaalp   | 17.02.2021
Irak Başbakanlık Sözcüsü, Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin IKBY içinden atıldığını açıkladı

Bağdat

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Irak devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD askeri üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'nın 11 füzeyle hedef alındığını belirtti.

Söz konusu füzelerin biri 5,5 diğeri 8 kilometre uzaklıkta bulunan iki mevziden atıldığını kaydeden Resul, "Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıda kullanılan füzeler, Irak Kürdistan Bölgesi sınırları içinden fırlatıldı." ifadelerini kullandı.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 15 Şubat'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlendiğini duyurmuştu.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
C vitamini ve çinkonun Kovid-19 tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor

Benzer haberler

Irak Başbakanlık Sözcüsü, Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin IKBY içinden atıldığını açıkladı

Irak Başbakanlık Sözcüsü, Erbil Havalimanı'nı hedef alan füzelerin IKBY içinden atıldığını açıkladı

Malezyalı kuruluşlardan PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine tepki

İran Erbil'deki roket saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

Roket saldırılarının hedefi olan Erbil Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı

Roket saldırılarının hedefi olan Erbil Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı
Türkiye, Erbil'de gerçekleştirilen roket saldırılarını kınadı

Türkiye, Erbil'de gerçekleştirilen roket saldırılarını kınadı
Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı

Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı