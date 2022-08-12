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Dünya

İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde kuraklık ilan edildi

Ülkenin Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiğini bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 12.08.2022
İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde kuraklık ilan edildi

London, City of

İngiliz hükümeti, İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere’nin 14 bölgesinden sekizinde kuraklık yaşandığı belirtilirken bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire and Northamptonshire, Batı Midlands olduğu bildirildi.

“Hortum yasağı" genişliyor

Su dağıtım şirketi Yorkshire Water, 26 Ağustos’tan itibaren hortum yasağı olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına başlanacağını bildirdi.

İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu.

Thames Water, kuraklık nedeniyle talebin 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamış, yer altı suyu seviyeleri bu yıl ilk kez ortalamanın altına düşmüştü.

Londra’daki Thames Nehri'nin kaynağı, yağışların azalması ve temmuz ayında ülkede sıcaklık rekorunun kırılmasına yol açan sıcak hava dalgasının etkisiyle kuraklık yaşanıyor.

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