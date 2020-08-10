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Dünya

İngiltere'den Fransa'ya 'düzensiz göçleri engellemek için birlikte çalışma' çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için Fransa'ya birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Bilal Acar   | 10.08.2020
İngiltere'den Fransa'ya 'düzensiz göçleri engellemek için birlikte çalışma' çağrısı Fotoğraf: AA Arşiv

Londra

Johnson, BBC News'e yaptığı açıklamada, son bir haftada Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısındaki artışa dikkati çekti. 

Düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye ulaşmasını engellemek için mevcut yasaların gözden geçirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Johnson, "İnsanların hayatlarını riske atan suç çetelerinin faaliyetlerini durdurmak için Fransız arkadaşlarla birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Bu yılın başından itibaren 4 bin düzensiz göçmen İngiltere'ye ulaştı

BBC News'deki haberde, perşembe günü 700 düzensiz göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken yakalandığı, aynı gün 250 düzensiz göçmenin ise İngiltere'nin Kent şehrindeki sahil kasabalarına ulaştığı ve bunun İngiltere'ye "bir günde gelen en fazla göçmen sayısı" olduğu kaydedildi.

Bu yılın başından itibaren Fransa'dan yola çıkarak küçük botlarla Manş Denizi'ni aşıp ülkeye ulaşan düzensiz göçmen sayısının 4 bin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı gözetim uçağı göndermişti

İçişleri Bakanlığı, Manş Denizi üzerinden ülkeye giriş yapmak isteyen küçük botların durdurulması için Savunma Bakanlığından yardım talep etmişti. 

Savunma Bakanlığı bunun üzerine Manş Denizi'nde görevli sınır gücüne yardımcı olması için bir gözetim uçağı gönderdiklerini açıklamıştı.

Göç Bakanı Chris Philp, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Fransız makamlarından daha güçlü tedbirler talep etmek için bu hafta Paris'e gideceğini aktararak, göç rotasını tamamen kullanılamaz hale getirmek istediklerini ifade etmişti.

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