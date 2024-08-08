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Dünya

İngiltere'de protestoları organize eden Robinson'ın ırkçı paylaşımları yaparken GKRY'de olduğu ortaya çıktı

İngiltere'de Müslüman ve göçmenleri hedef alan ırkçı protestoları organize ettiği belirlenen Tommy Robinson'un, olayları kışkırtan ırkçı paylaşımlarda bulunurken Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Aya Napa kentinde tatil yaptığı belirlendi.

Mehmet Kemal Firik  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
İngiltere'de protestoları organize eden Robinson'ın ırkçı paylaşımları yaparken GKRY'de olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa

İngiliz ve Rum basınında yer alan haberlere göre, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan ancak kamuoyunda Tommy Robinson olarak bilinen aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi lideri, GKRY'de tatildeyken İngiltere'deki göçmenlere yönelik olayları kışkırttı.

Geçen pazartesi günü hakkında açılan bir davada duruşmaya çıkmayan Robinson'un, hakkındaki mahkeme emrini ihlal etmekle suçlandığı ifade edildi.

Mahkeme sürecinde GKRY'de tatil yaparken görüntüleri çıkan Robinson için Rum polisi, İngiliz kolluk kuvvetleri ile iletişime geçti ve olası bir iade talebi için yardıma hazır olduklarını bildirdi.

"Artık Ada'da değilim"

İngiltere'yi karıştıracak provokatif sosyal medya mesajlarını GKRY'deki beş yıldızlı bir otelden attığının ortaya çıkmasının ardından Robinson, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Artık Ada'da değilim. Kıbrıs'ta olmadığım için şanslıyım, değil mi?" ifadesini kullandı.

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