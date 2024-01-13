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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere'de on binlerce kişi Gazze'de ateşkes için yeniden sokaklarda

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin’le dayanışma ve Gazze’de ateşkes için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 2024’ün ilk ulusal eyleminde yeniden bir araya geldi.

Behlül Çetinkaya  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze'de ateşkes için yeniden sokaklarda Fotoğraf: Aysu Biçer/AA

Londra

İngiltere Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının bulunduğu kentin tarihi merkezi City'deki Bank bölgesinde toplanan göstericiler, Gazze'de kalıcı ateşkes talebini dile getirmek için parlamento meydanına yürüdü.

Birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta Filistin'le dayanışma ve ateşkes çağrısı için bir araya gelen protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.

İngiltere ve ABD’nin İsrail’e desteğine ve ateşkes çağrısında bulunmamasına da tepki gösteren göstericilerin eylemine İrlanda’nın Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou Mcdonald da katıldı. Eylemde mülteci çocukları temsil eden kukla Küçük Amal ilgi çekti.

Diğer yandan, Londra Metropolitan Polisi, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Emniyetin açıklamasına göre 1700 kişilik ekip yürüyüş güzergahında görev yaptı, polis araçları da eylemcilerin önünde yürüyüş hızında ilerleyerek güvenliği sağladı.

İngiltere’de aralık ortasında ara verilen gösterilere 6 Ocak’ta yerel eylemlerle yeniden başlanmıştı.

Ateşkes önergesini İskoçya ve Galler kabul etmiş, İngiltere reddetmişti

Ülkedeki STK’ler, 14 Ekim'den beri düzenlenen yürüyüşler için "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'a tepki göstermiş, Braverman, kabine değişikliği kapsamında 13 Kasım'da görevinden alınmıştı.

Braverman, Filistin bayrağı sallamanın ve Filistin'e destek sloganlarının "duruma göre" teröre destek sayılabileceğini söylemişti.

Londra Metropolitan Polisi ise yürüyüşün çoğunlukla barışçıl geçtiğini ve engellemek için yasal bir neden bulunmadığını açıklayarak eski bakanla ters düşmüştü.

Ülkede ayrıca İngiltere Parlamentosu ile Galler ve İskoçya Bölgesel parlamentolarında ateşkes çağrısı içeren önergeler oylanmıştı. İngiltere Parlamentosu önergeyi reddetmiş, İskoç ve Galler Bölgesel parlamentoları kabul etmişti.

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