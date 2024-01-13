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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Atila Altuntaş  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
İsveç'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

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