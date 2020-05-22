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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 36 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 351 artarak 36 bin 393'e yükseldi.

Hasan Esen   | 22.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 36 bini aştı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 393 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 351 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 36 bin 393'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 287 artarak 254 bin 195 oldu.

Son bir günde 140 bin 497 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 3 milyon 231 bin 921'e yükseldi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

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