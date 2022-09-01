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Dünya

İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 10 arttı

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, “Önümüzdeki çeyreklerde, hane halkı üzerindeki baskı arttıkça, enflasyon gelecek seneye doğru çift hanelerde kaldıkça, konut piyasasının yavaşlamasını bekliyoruz." dedi.

Gökhan Kurtaran   | 01.09.2022
İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 10 arttı

Londra

İngiltere’de konut fiyatları bu yılın ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10 artış kaydetti.

Konut finansman kuruluşu Nationwide, ülkede konut fiyatlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İngiltere'de konut fiyatları, bu yılın ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10 artış gösterdi.

Bir önceki ayda (temmuz) ülkede konut fiyatları yüzde 11 artış göstermişti.

İngiltere’de ağustos ayı verileri dahil olmak üzere konut fiyatları son 10 aydır büyümesini çift haneli oranlarda artırmaya devam ediyor.

Kuruluşun açıklamasında, ülkede son iki yıl içerisinde ortalama bir konutun fiyatının 50 bin sterlin artarak toplam 273 bin 751 sterline yükseldiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada, son dönemde konut kredi faizlerinde ve enerji giderlerindeki artış nedeniyle gelecek dönemde konut fiyatlarındaki artışın hız kesebileceği belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konut sektöründe fiyatların bir miktar ivme kaybetmeye başladığına ilişkin işaretlerin bulunduğunu kaydetti.

Gardner, “Önümüzdeki çeyreklerde, hane halkı üzerindeki baskı arttıkça, enflasyon gelecek seneye doğru çift hanelerde kaldıkça, konut piyasasının yavaşlamasını bekliyoruz.” dedi.

Interactive Investor Kıdemli Finans Analisti Myron Jobson ise verilere ilişkin yaptığı açıklamada, “Kiralardaki hızlı artış herhangi bir rahatlama sağlamıyor. Ev almak için arayışta olanlar tahmin ettiklerinden daha uzun bir süre daha aramak zorunda kalabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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