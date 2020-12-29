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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de hastaneler çadırlar kurmayı planlıyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün etkisiyle vakaların artması üzerine hastanelerin dışarıda çadırlar kurmayı düşündüğü belirtildi.

Hasan Esen   | 29.12.2020
İngiltere'de hastaneler çadırlar kurmayı planlıyor

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiliz Tabipler Birliğinden Simon Walsh, yerel haber ajansı PA'e yaptığı açıklamada, Londra ve ülkenin güneydoğusundaki birçok hastanenin çok yoğun çalıştığını söyledi. 

Hastanelerin kriz toplantıları yapıp, izin günlerinde personelden mümkünse işe gelmelerini istediklerini belirten Walsh, "Pek çok acil servisin dışında ambulans kuyrukları oluşuyor. Hastalar, müdahale edilene kadar saatlerce ambulanslarda bekliyor çünkü onları koyacak yer yok." ifadesini kullandı.

Walsh, tüm acil servislerin aşırı hasta artışıyla başa çıkmak için bir planı olduğunu vurgulayarak, "Hastaneler, büyük olaylarda görebileceğiniz türden çadırları kurmayı bile düşünüyor. Bu planlar, çadırların genellikle hasta sınıflandırılmasının yapılacağı bir alan olarak kullanılmasını içeriyor. Çünkü acil servislerde bir seferde gelen çok sayıda hasta için yer yok." diye konuştu.

İtalya'dan sonra en çok ölümün görüldüğü ülke

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 21 bin 286 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1529'u yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün görüldüğü ülkede, "dün 41 bin 385 ile salgın sırasında günlük en büyük vaka sayısı" kaydedilmişti.

İngiltere, 71 bin 109 can kaybı ile Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke konumunda.


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