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Dünya

İngiltere'de Filistin destekçileri, İsrail'e silah parçası satan tesisin çatısını ve camlarını balyozla kırdı

İngiltere'de Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'e askeri malzeme satışı yapan şirkete ait silah fabrikasının çatısını ve camlarını balyozla kırdı.

Zuhal Demirci  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İngiltere'de Filistin destekçileri, İsrail'e silah parçası satan tesisin çatısını ve camlarını balyozla kırdı

Londra

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere karşı eylemler düzenleyen "Palestine Action" grubu üyesi aktivistler, ABD'li şirket "Teledyne Defence and Space"in West Yorkshire'da bulunan tesisinin çatışına çıktı.

Grubun, X hesabından paylaştığı görüntüde, Filistin destekçisi aktivistin elindeki balyozla çatıya zarar verdiği esnada, "Bu, zorunlu açlık için. Bu, soykırım için. Bu, toplu tecavüze uğrayan kadınlar için. Bu, bombalanan kiliseler için. Bu, bombalanan camiler için." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Bir diğer aktivist de fabrikanın camlarını kırarak zarar verdi.

Aktivistler daha sonra fabrikanın çatısında toplanarak Filistin bayrağı açtı.

Palestine Action, X hesabından yaptığı açıklamada ise "Tesis, İsrail ordusu tarafından Gazze'de soykırım yapmak için kullanılan füzeler ve F-35 savaş uçakları için bileşenler üretiyor." ifadesini kullandı.

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