Dolar
32.90
Euro
35.32
Altın
2,331.46
ETH/USDT
3,315.70
BTC/USDT
61,360.00
BIST 100
10,751.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Behlül Çetinkaya  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne hastaneye kaldırıldı

Londra

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.

Kral Charles'a kardeşinin durumu hakkında sık sık bilgi verildiği kaydedildi.

Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.

Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesinde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den bedelli askerlik tutarı hatırlatması
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
Siirt'te anız yangını çıkan alanlarda hasar tespiti tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Samake'yi kabul etti
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Benzer haberler

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne hastaneye kaldırıldı

İngiltere'de Filistin destekçisi eylemciler, kentin ünlü kavşağı Oxford Circus'u trafiğe kapattı

EURO 2024 C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere, öne geçtiği maçta Danimarka ile 1-1 berabere kaldı
Londra'da çevre eylemcileri, fosil yakıtların kaldırılması çağrısıyla özel jetleri turuncuya boyadı

Londra'da çevre eylemcileri, fosil yakıtların kaldırılması çağrısıyla özel jetleri turuncuya boyadı
İngiltere Başbakanı'nın yakın koruma polisinin seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddia edildi

İngiltere Başbakanı'nın yakın koruma polisinin seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet