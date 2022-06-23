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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili, "Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak." dedi.

Fuat Kabakcı, Behlül Çetinkaya   | 23.06.2022
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak

Ankara

 İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Truss, Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da çok kıymetli şeyler yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabaları dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Truss, Ukrayna'dan tahıl koridoru açılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum."

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