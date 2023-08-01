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Dünya

İngiltere, DEAŞ'ın Ezidilere yönelik işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdı

İngiltere, DEAŞ'ın 2014'te Ezidilere yönelik işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdığını açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
İngiltere, DEAŞ'ın Ezidilere yönelik işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdı

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Ahmed, Ezidilerin yaşadığı acıların soykırım olarak tanındığını bildirdi.

Olayların üzerinden 9 yıl geçtiği belirtilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Lord Ahmed, "Adalet ve hesap verilebilirlik, hayatları mahvolanlar için bir anahtardır. Bugün Ezidi halkına yönelik soykırım eylemlerinin işlendiğinin tarihi itirafını yaptık. Bu kararlılık, yalnızca onların alacakları tazminatı almalarını ve adalete erişebilmelerini sağlama taahhüdümüzü güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Lord Ahmed, İngiltere'nin terörle mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, Almanya'nın ocak ayında 2014'te yaşananları soykırım olarak kabul ettiği hatırlatılarak, Irak'ta hayatta kalan Ezidilere yönelik yasanın tam olarak uygulanmasına İngiltere'nin destek vereceği ifade edildi.

Bağdat'ta yapılacak anma töreninde, İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Stephen​​​​​​​ Hitchen'ın ülkesinin soykırımı tanıdığını açıklayacağı kaydedildi.

DEAŞ'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde binlerce Ezidi'yi öldürüp binlercesini esir edip köle olarak kullandığı, Birleşmiş Milletler raporlarına yansımıştı.



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