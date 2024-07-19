Dolar
33.05
Euro
35.99
Altın
2,401.69
ETH/USDT
3,490.80
BTC/USDT
66,373.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı gezerek Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı. -VTR-
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, Leeds'te otobüs yakılan olayların "utanç verici" olduğunu söyledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Leeds kentinde dün gece çıkan sokak olaylarının "şok edici ve utanç verici" olduğunu belirtti.

Behlül Çetinkaya  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
İngiltere Başbakanı Starmer, Leeds'te otobüs yakılan olayların "utanç verici" olduğunu söyledi

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Başbakan, dün gece görülen sahnelerin 'şok edici ve utanç verici olduğunu' söyledi. Toplumumuzda bu tür olayların yeri yok." ifadeleri yer aldı.

Sözcülük, konuyu soruşturan polise her türlü desteğin verileceğini ve sorumlulara karşı en ağır hukuki adımların atılacağını bildirdi.

West Yorkshire polisi de dün akşam bir otobüsün yakıldığı, bir polis arabasının ise ters çevrildiği olayın ardından yaşananlarla ilgili gözaltı işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

Açıklamada gözaltı işleminin gelecek günlerde devam edebileceği kaydedilirken, olayın nasıl geliştiğine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Polisin, Leeds'in Harehills bölgesindeki bir evdeki çocukları koruma altına almaya çalışan sosyal hizmetler çalışanlarına karşı saldırı ihbarıyla dün akşam yerel saatle 17.00'te bölgeye gittiği ifade edildi.

Burada polisin saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, sosyal hizmetler çalışanlarının güvenli bir bölgeye tahliye edildiği kaydedildi.

Bölgede kargaşanın artmasının ardından özel bir polis gücünün görevlendirildiği aktarılan açıklamada, göstericilerin polise taşlarla karşılık verdiği bilgisi yer aldı.

Bugün de Harehills'de güvenlik önlemleri alındığı ve polisin bölgedeki görevini sürdüreceği açıklandı.

Otobüs ateşe verilmişti

Harehills bölgesindeki olaylar, dün sosyal hizmetlerin bir ailenin çocuklarını almak istemesiyle başlamıştı.

Bölgede toplanan kalabalık, sosyal hizmetler çalışanları ve polise tepki göstermiş, polise taşlar ve şişeler atılmıştı.

Kalabalık bir polis arabasını ters çevirirken, iki katlı bir otobüs ateşe verilmişti.

West Yorkshire polisi, bölgeden uzak durulması açıklamasını yaparken çok sayıda bölge milletvekili ve belediye meclis üyesi de vatandaşlara sükunet çağrısı yapmıştı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu gece Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok. West Yorkshire polisine olaya yaptıkları müdahale için teşekkür ederim. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseline ilişkin paylaşım
THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir
Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Şehit ormancı Şahin Dönertaş'ın cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, Leeds'te otobüs yakılan olayların "utanç verici" olduğunu söyledi

İngiltere Başbakanı Starmer, Leeds'te otobüs yakılan olayların "utanç verici" olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: (ABD'de) Yeni yönetim gelirse onlarla çalışmak zorundayız

İngiltere'nin Leeds kentinde çıkan olaylarda göstericiler polis aracı devirdi, otobüsü ateşe verdi

İngiltere Başbakanı düzensiz göçü başladığı yerde çözmek için 84 milyon sterlinlik fon açıkladı

İngiltere Başbakanı düzensiz göçü başladığı yerde çözmek için 84 milyon sterlinlik fon açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in Avrupa'da bölünme yaratmakta başarısız olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in Avrupa'da bölünme yaratmakta başarısız olduğunu belirtti
İngiltere'de antisemitizmle suçlanan eski Bakan Duncan, "susturulmaya" çalışıldığını söyledi

İngiltere'de antisemitizmle suçlanan eski Bakan Duncan, "susturulmaya" çalışıldığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet