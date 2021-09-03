Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,830.79
ETH/USDT
3,954.00
BTC/USDT
50,440.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İzmir Enternasyonal Fuarı Açılış Töreni”nde konuşuyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde son antrenmanını Victoria Stadı'nda yapıyor.
logo
Dünya

İngiliz Kraliçesi'nin ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar basına sızdı

İngiliz hükümetinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin planında güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal medya kısıtlamalarının da yer aldığı belirtildi.

Hasan Esen   | 03.09.2021
İngiliz Kraliçesi'nin ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar basına sızdı Fotoğraf: Tolga Akmen/AA

Londra

Haber sitesi Politico'nun haberine göre, "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı plan, cenaze töreni düzenlemelerini içeriyor.

Başbakan, bir memur tarafından "Londra Köprüsü yıkıldı" koduyla Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirilecek. Halk ise remi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.

Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek.

Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.

İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.

Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

Yas ilan edilecek

Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.

Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek, tatilde olması durumunda parlamentolar geri çağrılacak.

Güvenlik uyarıları

Planda Başbakanlık Binası 10 Numara önündeki bayrağın, ölüm haberinden 10 dakika sonra yarıya indirilmemesi durumunda halkın öfkeleneceğine dair değerlendirmeler de yer aldı.

Plan; Dışişleri Bakanlığının önemli sayıda turistin ülke girişinin nasıl ayarlanacağı, İçişleri Bakanlığının muhtemel terör tehditleriyle nasıl başa çıkacağı ve Ulaştırma Bakanlığının başkentteki aşırı kalabalık konusundaki endişelerini de içeriyor.

İngiliz basını, sızıntının 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleşmesinin işareti olarak görülmemesi gerektiğini yazdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor

Benzer haberler

İngiliz Kraliçesi'nin ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar basına sızdı

İngiliz Kraliçesi'nin ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar basına sızdı

Katar: Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz

İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

İngiltere Dışişleri Bakanı: İngiliz istihbaratı Kabil'in bu sene düşmesini beklemiyordu

İngiltere Dışişleri Bakanı: İngiliz istihbaratı Kabil'in bu sene düşmesini beklemiyordu

'Küresel Britanya’nın' Afganistan ile sınavı

'Küresel Britanya’nın' Afganistan ile sınavı
İngiliz Dışişleri Bakanı, Kabil havalimanıyla ilgili ülkesinin suçlandığı Pentagon'dan sızan notları yalanladı

İngiliz Dışişleri Bakanı, Kabil havalimanıyla ilgili ülkesinin suçlandığı Pentagon'dan sızan notları yalanladı