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Dünya

IMF: ABD'nin tarifeleri devam ederse Meksika ve Kanada ekonomileri olumsuz etkilenebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelerin devam etmesi halinde bu ülkelerin ekonomilerinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
IMF: ABD'nin tarifeleri devam ederse Meksika ve Kanada ekonomileri olumsuz etkilenebilir

Washington

Kozack, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifelere ilişkin sorular üzerine Kozack, gümrük vergilerinin ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki tam etkisinin değerlendirilmesinin birçok faktöre bağlı olacağını söyledi.

Kozack, nisan ayında yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda bu konuda bir analiz sunmayı umduklarını, ilgili ülkelerin 4. madde konsültasyonları kapsamında hazırlanan raporlarda da konunun ele alınacağını ifade etti.

IMF Sözcüsü Kozack, "Eğer devam ederse, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelerin etkisinin, bu ülkelerin ABD pazarına olan güçlü entegrasyonu ve bağımlılığı göz önüne alındığında, bu ülkeler üzerinde önemli bir olumsuz ekonomik etkisi olması beklenebilir." dedi.

Finansal piyasalarda artan volatiliteye de değinen Kozack, küresel belirsizliği yansıtan göstergelerde artış görüldüğünü, bu eğilimlerin kısa ömürlü mü yoksa sürekli mi olacağını değerlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Kozack, genel olarak araştırmalarının, tarihsel olarak uzun süreli yüksek belirsizlik dönemlerinin hanehalkları ve işletmelerin tüketim ve yatırım kararlarında geri adım atmasıyla ilişkilendirilebileceğini gösterdiğini aktardı.

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