Dolar
32.27
Euro
34.98
Altın
2,362.57
ETH/USDT
2,902.90
BTC/USDT
61,925.00
BIST 100
10,153.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İklim değişikliği, nisanda Asya'da görülen aşırı sıcak hava dalgasını "daha sıcak ve olası" hale getirdi

Uluslararası bir grup bilim insanı, geçen ay Asya'da milyarlarca insanı etkileyen ve ölümlere yol açan aşırı sıcak hava dalgasının iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve olası hale geldiğini tespit etti.

Nuran Erkul Kaya  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
İklim değişikliği, nisanda Asya'da görülen aşırı sıcak hava dalgasını "daha sıcak ve olası" hale getirdi

Londra

Birleşik Krallık, Malezya, İsveç ve Hollanda'daki üniversite ve meteoroloji kurumlarından bilim insanlarının yer aldığı World Weather Attribution (WWA) grubunun bir parçası olan 13 araştırmacı, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail ve Ürdün'ü içeren Batı Asya bölgesindeki üç günlük maksimum sıcaklık ortalaması ve Filipinler'deki 15 günlük maksimum sıcaklık ortalamasını dikkate alarak iklim değişikliğinin aşırı sıcak hava dalgası üzerindeki etkisini inceledi.

Çalışmada ayrıca Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Laos, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'yı içeren Güney Asya bölgesine ait hava durumu verilerini de analiz etti.

Nisanda Güney ve Güney Doğu Asya'da Myanmar, Laos ve Vietnam'da günlük sıcaklık rekorları kırılırken, Filipinler'de bugüne kadarki en sıcak gece yaşandı. Hindistan'da sıcaklıklar geçen ay 46 dereceye ulaştı, Filistin ve İsrail'de 40 derecenin üzerine çıktı. Geçen ay dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak nisan ayı olurken, üst üste 11. kez sıcak ay rekoru kırıldı.

Bilim insanlarının ilişkilendirme analizine göre, nisandan Asya'da milyarlarca insanı etkileyen 40 derecenin üzerindeki aşırı sıcaklıkların insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve olası hale geldiği belirlendi.

İklim değişikliğinin şiddetlendirdiği sıcak hava dalgaları, Gazze'de yerlerinden edilen 1,7 milyon Filistinli ve Asya'da yoksulluk içinde yaşayan insanlar için hayatı daha da zorlaştırdı.

Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail ve Ürdün'ü içeren Batı Asya'da, insan faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma nedeniyle nisan ayında sıcak hava dalgalarının daha sık görüldüğü tespit edildi.

Bilim insanları iklim değişikliğinin sıcaklıkların görülme olasılığını yaklaşık 5 kat artırdığı ve gelecekte Batı Asya'daki aşırı sıcaklıkların daha sık ve yoğun hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Filipinlerde de benzer sıcak hava dalgalarının El Nino koşullarında yaklaşık her 10 yılda bir, El Nino'nun etkisinin olmadığı dönemlerde ise yaklaşık her 20 yılda bir meydana gelmesi beklenirken, araştırmacılar, iklim değişikliği olmasaydı, El Nino koşullarında bile bu seviyede sıcak hava olaylarının yaşanmasının neredeyse imkansız olduğunu ortaya koydu.

İklim değişikliği bu yılki sıcak hava dalgasını 1 derece daha sıcak hale getirirken, El Nino bu sıcaklığa 0,2 derece katkıda bulundu. Küresel ısınmanın 2 dereceye ulaşması durumunda ise, Filipinler'de benzer sıcak hava dalgaları her 2 ila 3 yılda bir yaşanacak ve 0,7 daha sıcak olacak.

Bilim insanları, Güney Asya'da sıcak hava dalgalarının görülme olasılığının ise iklim değişikliği nedeniyle 45 kat arttığını ve sıcak hava dalgasının 0,85 daha sıcak hale geldiğini tespit etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 958 bin 408 oldu
Büyükelçiler OSTİM Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Kültür Günü'nde ülkelerini tanıttı
Bakan Yerlikaya: Kimler FETÖ taktikleriyle oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz
İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 21 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İklim değişikliği, nisanda Asya'da görülen aşırı sıcak hava dalgasını "daha sıcak ve olası" hale getirdi

İklim değişikliği, nisanda Asya'da görülen aşırı sıcak hava dalgasını "daha sıcak ve olası" hale getirdi

Küresel çapta etkin su yönetimi iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşıyor

İklim değişikliği gelecek yıllarda Trakya'da kuraklığa neden olabilir

Atatürk Üniversitesinde elektronik malzemeler "e-atık" ile döngüsel ekonomiye kazandırıyor

Atatürk Üniversitesinde elektronik malzemeler "e-atık" ile döngüsel ekonomiye kazandırıyor
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez, Türkiye'nin iklim değişikliği alanındaki çalışmalarını övdü

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez, Türkiye'nin iklim değişikliği alanındaki çalışmalarını övdü
Rusya, iklim değişikliği nedeniyle su taşkınlarıyla boğuşuyor

Rusya, iklim değişikliği nedeniyle su taşkınlarıyla boğuşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet