İdlib'de yerinden edilenlerin ısınmak için başvurduğu yollar hastalıklara davetiye çıkarıyor
Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillerin, çadırlarını eski elbise, naylon ve plastikleri yakarak ısıtmaya çalışması başta astım ve bronşit olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.
İdlib
Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınır hattına sığınan yüz binlerce sivil imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalışıyor.
İdlib'de bir hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Usame Ammouri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplarda ısınmak için kullanılan malzemenin astım, bronşit gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarına sebep olduğunu söyledi.
Ammouri, "Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği şu günlerde halkımızın bu tür yakacaklardan uzak durmasını tavsiye ederim." dedi.
İdlib’in kuzeyindeki Sadaka kampı sorumlusu Ahmet Derviş de yakacak bulunmaması nedeniyle ailelerin, tezek, plastik, ayakkabı, eski elbise ve naylon yakarak ısınabildiklerini belirtti.
Derviş, "Çadırda yaktığımız maddeler kampta sık sık yangınlara ve insanlarda nefes darlığı ve astım gibi birçok hastalığa yol açıyor." diye konuştu.
Kampta yaşayan Um Ahmet de "Burada tezek ve plastikle ısınıyoruz. Bu da çocuklarda nefes darlığı ve göğüs hastalıklarına neden oluyor." dedi.
Doktora gidecek parası olmadığını belirten Um Ahmet, "Çocuklarımız sürekli hastalanıyor. Yakacak almaya paramız yok. Bu malzemeyi yakmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.