Dolar
34.00
Euro
37.49
Altın
2,517.72
ETH/USDT
2,338.60
BTC/USDT
56,977.00
BIST 100
9,419.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kabrini ziyareti sonrası Diyarbakır Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 'MeeTürkItaly' başlıklı panelde soruları cevaplıyorlar.
logo
Dünya

Hollanda, Rusya'ya balistik füze ihracatı nedeniyle İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Hollanda, İran'ın, Rusya'ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığını ve İran'ın Lahey Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

Selman Aksünger  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Hollanda, Rusya'ya balistik füze ihracatı nedeniyle İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Amsterdam

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda, İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik etmesini kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya'ya balistik füze ihracatı için "Avrupa'nın güvenliği açısından acil sonuçlar doğuracak ciddi bir tırmanmadır." ifadesine yer veren Veldkamp, bu nedenle İran'ın Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.

Veldkamp, "Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına verilecek her türlü destek tamamen ters etki yaratacaktır." diyerek İran'a yönelik yeni yaptırımları destekleyeceğini kaydetti.

Yeni İran hükümetinin Avrupa'yla daha yakın ilişkiler kurmak istediğini hatırlatan Veldkamp, paylaşımında "Hollanda, yeni ve güçlü AB yaptırımlarını kuvvetle savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerin yargılanmasına devam edildi
Bakan Tekin: Bu eğitim öğretim yılında bazı yenilikleri hayata geçirdik
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarda bulundu

Benzer haberler

BM, Sudan'a yönelik yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı

BM, Sudan'a yönelik yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı

Rusya uranyum, titanyum ve nikel ihracatına kısıtlamalar getirebilir

Hollanda, Rusya'ya balistik füze ihracatı nedeniyle İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran, Rusya'ya balistik füze teslim etmedi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran, Rusya'ya balistik füze teslim etmedi
AB, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı

AB, Rus gazı olmadan devam etmeye kararlı
Buz hokeyi antrenörü Yavuz Karakoç, Rusya tecrübesini Türkiye'ye aktaracak

Buz hokeyi antrenörü Yavuz Karakoç, Rusya tecrübesini Türkiye'ye aktaracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet