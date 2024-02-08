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Dünya

Hizbullah, son 24 saat içerisinde İsrail'e ait hedeflere 8 saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, son 24 saat içerisinde, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri mevzilere 8 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İdiris Okuduci  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Hizbullah, son 24 saat içerisinde İsrail'e ait hedeflere 8 saldırı düzenledi

Beyrut

Hizbullah, İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri hedeflere düzenlediği 8 saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Meron Askeri Hava Üssü ile Hermon Dağı'nda yer alan Maali Golan askeri noktasının Falak-1 füzesi, Birket Rişe askeri mevzisinin ise Burkan füzesi ile tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah tarafından gün içerisinde yapılan başka açıklamalarda ise Kiryat Şmona'daki Celile Tümeni'nin (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) ve Biranit askeri mevzisi ile Radar mevzisi ve Metula yerleşim birimde bir evde konuşlanan askerlerin toplandığı noktanın güdümlü füze ve "uygun silahlarla" hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kiryat Şmona'ya düzenlediği saldırıda 1'i ağır toplamda 3 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu Hizbullah'a ait aracı vurdu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde sivil bir araca yönelik hava saldırısı düzenledi.

Lübnan yerel medyasına göre saldırının hedefinde olan araç içerisinde bulunan 3 kişinin hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Söz konusu aracın içerisinde olanların kimlik bilgileri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yapan İsrail ordusu ise, savaş uçaklarının silah taşıdığı iddia edilen Hizbullah'a ait aracı Hiyam ve Kferhammam beldeleri arasındaki bir bölgede vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 Emel Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askerinin öldürüldü.

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