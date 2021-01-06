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Dünya

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Petrinja'da 29 Aralık'taki büyük depremin ardından her gün yeni bir sarsıntı yaşanıyor.

Stipe Majic,Lejla Biogradlija   | 06.01.2021
Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Zagreb

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Petrinja olan depremin yerel saat ile 18.02'de meydana geldiği belirtilerek, sarsıntının başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.

Depremin ardından hasar ihbarı yapılmazken, Petrinja'da 29 Aralık 2020'deki 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından her gün sarsıntı yaşanıyor.

Petrinja'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3'lük depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi de depremden etkilenmişti.

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