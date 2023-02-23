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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da ağır hasarlı 3 binanın yıkımı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 binayı yıktı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 23.02.2023
Diyarbakır'da ağır hasarlı 3 binanın yıkımı tamamlandı

Diyarbakır

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı teknik ekipleri, kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarda, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapısal hasar almış acil yıkılması gereken binalar tespit edildi.

Bu kapsamda merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 9 ile 10 katlı ve 485 Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın yıkımı tamamlandı.

Yıkımlardan sonra çıkan molozları belediyeye ait hafriyat alanında toplama çalışması yürüten ekipler, aciliyet gerektiren diğer yapıların yıkılması için çalışmalarını sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kent merkezinde Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta 35 yapının yıkımına karar verilmişti.

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