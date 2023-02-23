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Gündem, Asrın felaketi

Bütün anılar bitişik binanın yan duvarında asılı kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaza dönen yapının yan duvarının inşa edilmediği, bunun yerine bitişikteki binanın yan duvar olarak kullanıldığı, depremin ardından yaşanan yıkımla ortaya çıktı.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın, Deniz Açık   | 23.02.2023
Bütün anılar bitişik binanın yan duvarında asılı kaldı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen kentlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, afetten önceki en işlek merkezlerden Ulucami Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartman enkaza döndü.

Sakinlerine mezar olan binanın iç duvarının örülmediği, iç duvar olarak bitişikteki apartmanın yan duvarının kullanıldığı, depremin ardından yaşanan yıkımla anlaşıldı.

"Duvar görünümlü" dış cephede asılı kalan Atatürk resimleri, fotoğraflar ve televizyon ile duvara çizilen resimler, afetin boyutlarını göstermesinin yanı sıra yaşanan kayıplarda ihmallerin etkisini düşündürdü.

"Bir miniğimizin rafı duvarda takılı kalmış. Tabii bizi de duygulandırdı"

Bursa'dan yardım için gelen gönüllülerden Hakan Kızık, AA muhabirine, bölgedeki tarihi sokakların ve çarşıların zor durumda olduğunu söyledi.

Kızık, sokaklarda gezerken yıkılan 5 katlı apartmanın dikkatini çektiğini aktararak, "Binanın yan duvarını yapmamışlar. Televizyon ve bir miniğimizin rafı duvarda takılı kalmış. Tabii bizi de duygulandırdı." dedi.

Aile ve çocukların önemli olduğunu dile getiren Kızık, "Binayı yapan kişi yan duvarı yapmayı unutmuş. Çok ilginç. İnsanların ne kadar zor durumda olduğunu buraya gelince daha iyi anlamış olduk." diye konuştu.

Esnaf Aydın Duman ise depreme evinde yakalandığını ve zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Enkaza dönen binalarda yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"Kemalpaşa Caddesi'nde eski yapılar bulunuyor. Eski yapılar olduğundan bitişik nizam. Çocukluğumda bu binalar vardı. Burası hareketli caddeydi. Tamamen yıkılan binanın yandaki apartman duvarının aynı olması tuhaf. Duvarda televizyonla ile birkaç resim asılı kalmış. Çok ilginç durum. Allah herkesin yardımcısı olsun."

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