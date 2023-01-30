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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Rusya gibi bir nükleer süper güce karşı anlaşmaya dayalı savaş kazanılamaz

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, "Rusya gibi bir nükleer süper güce karşı anlaşmaya dayalı savaş kazanılamaz. Avrupa, histeri ve nefret çerçevesinde tehlikeye sürükleniyor." dedi.

Lejla Biogradlija   | 30.01.2023
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Rusya gibi bir nükleer süper güce karşı anlaşmaya dayalı savaş kazanılamaz

Zagreb

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna'ya silah göndermeye hazırlanan Avrupa'nın tehlikeye sürüklendiğini iddia etti.

Milanovic, Petrinje kentine ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşı ve Kırım ile Kosova arasındaki benzerlikleri değerlendirdi.

Kosova’nın uluslararası kurumlarla birlikte “ilhak edildiğini” savunan Milanovic, "Kırım, bir daha asla Ukrayna olmayacak. Alman generalleri de böyle söylüyor." dedi.

Milanovic, Rusya'nın son derece tehlikeli bir ülke olduğunu belirterek, "Rusya gibi bir nükleer süper güce karşı anlaşmaya dayalı savaş kazanılamaz. Avrupa, histeri ve nefret çerçevesinde tehlikeye sürükleniyor." diye konuştu.

Ukraynalıların Ruslardan nefret ettiğini ifade eden Milanovic, "Hırvatlar, Sırplardan bu kadar nefret etmedi. Alman tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi, Rusları birbirlerine daha da bağlayacak. Çin de aynı şekilde. Benim vazifem, bundan uzak kalmamızı sağlamak ve sirk hayvanına dönüşmemize engel olmak. Savaşa her türlü müdahil olmak, ölümcül tehlike arz ediyor.” şeklinde konuştu.

Milanovic, Ukrayna’ya asla silah gönderilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacak. Benim yapmaya çalıştığım uyarıda bulunmak, aksi takdirde dünya savaşa sürükleniyor." ifadelerini kullandı.

Hırvat lider, daha önce de Ukrayna'ya tank gönderilmesinin savaşı uzatacağını söylemiş ve ülkesinin bunlara dahil olmayacağını kaydetmişti.

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